Сердечно поздравляю всех жителей Чашничины со Светлым Праздником Пасхи! Христос Воскресе!

Источник материала: Чырвоны прамень

Светлой пасхальной радостью стучится ныне Воскресший Христос в наше «унылое сердце». «Не бойся, ничего не бойся, только веруй», – ласковое ободрение звучит нам от Любви Божией.





Примите эту радостную весть о торжестве Божией Любви, оживляющей мир. Пусть оживут этими спасительными словами наши сердца, и унылый дух воспрянет от земли, поднимаясь на крыльях веры и покаяния выше бед. Крестные дни нашей жизни – это дни, когда сам Христос смотрит на наше сердце и в ответ на нашу верность и любовь дарует нам познание своих Божественных Истин, в которых Свет Воскресения Христова поглощает земные страдания, и Вечная Пасхальная радость в сердце свидетельствует истину Божественных обетований. Воистину! Воистину Воскресе Христос! В этих словах удивительно и непостижимо переплетаются жизнь и смерть, для одних – Вечность в блистании Божества, для других – вечность мрака адских глубин. Пойдем же со Христом по бушующему грехом и злобой житейскому морю, полные не сомневающейся веры и любви ко Христу, сильные Его силой, которая живет и действует в нашей немощи.

Веруя во Свет, и чадами Света будем и совосстанем со Христом!

Воистину! Воистину! Воистину Воскресе Христос!

Алексей Шауро, благочинный

Новолукомльского округа, протоиерей.