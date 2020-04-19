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Сердечно поздравляю всех жителей Чашничины со Светлым Праздником Пасхи! Христос Воскресе!

19.04.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Светлой пасхальной радостью стучится ныне Воскресший Христос в наше «унылое сердце». «Не бойся, ничего не бойся, только веруй», – ласковое ободрение звучит нам от Любви Божией.

Сердечно поздравляю всех жителей Чашничины со Светлым Праздником Пасхи! Христос Воскресе!

Примите эту радостную весть о торжестве Божией Любви, оживляющей мир. Пусть оживут этими спасительными словами наши сердца, и унылый дух воспрянет от земли, поднимаясь на крыльях веры и покаяния выше бед. Крестные дни нашей жизни – это дни, когда сам Христос смотрит на наше сердце и в ответ на нашу верность и любовь дарует нам познание своих Божественных Истин, в которых Свет Воскресения Христова поглощает земные страдания, и Вечная Пасхальная радость в сердце свидетельствует истину Божественных обетований. Воистину! Воистину Воскресе Христос! В этих словах удивительно и непостижимо переплетаются жизнь и смерть, для одних – Вечность в блистании Божества, для других – вечность мрака адских глубин. Пойдем же со Христом по бушующему грехом и злобой житейскому морю, полные не сомневающейся веры и любви ко Христу, сильные Его силой, которая живет и действует в нашей немощи.
Веруя во Свет, и чадами Света будем и совосстанем со Христом!
Воистину! Воистину! Воистину Воскресе Христос!

Алексей Шауро, благочинный
Новолукомльского округа, протоиерей.

 
 
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Светлой пасхальной радостью стучится ныне Воскресший Христос в наше «унылое сердце». «Не бойся, ничего не бойся, только веруй», – ласковое
 
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