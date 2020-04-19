Одному из самых известных японцев в мире – Тиунэ Сугихара — исполнилось 120 лет. Напоминаем, почему его особым образом помнят на Кореличчине

Источник материала: Полымя

120 лет исполнилось в нынешнем году со дня рождения одного из самых известных японцев в мире – Тиунэ Сугихара. Этот человек имеет непосредственное отношение и к белорусскому местечку Мир. Именно благодаря ему 80 лет назад были спасены от неминуемой гибели студенты и преподаватели Мирской иешивы.





Иешива – иудейская духовная школа – в местечке Мир была основана в 1815 году. Широкую известность она получила в начале XX века. Ежегодно в ней занимались более 400 евреев из многих стран. Польские и литовские евреи составляли большинство студентов. Тяжелые времена для них наступили в 1939 года после присоединения Западной Беларуси к Восточной и с началом Второй мировой войны. Преподаватели и студенты приняли решение переехать в Литву. Но и там не было спокойно. В июле 1940 года это государство было присоединено к СССР. Евреи опять оказались перед лицом целого ряда угроз: запрет на религиозную деятельность, конфискация личного имущества и многое другое. Нужно было уезжать, но куда? Двигаться на Запад не представлялось возможным из-за действий нацистской Германии. Все, над кем нависла угроза жизни, решили ехать в голландскую колонию на остров Кюрасао. Для этого требовалась японская транзитная виза, поскольку на Дальнем Востоке беженцы могли выехать из СССР только через Японию.

Перед зданием консульства Японии в Каунасе ранним июльским утром собралась толпа людей. Все они хотели получить визы. Для этого требовалось разрешение японского МИД. Запрос на него Тиунэ Сугихара, работавший там консулом, послал тем же утром. Вскоре пришла телеграмма с указанием на выдачу ограниченного количества виз и поспешном завершении работы. Сугихара же добился отсрочки отъезда на месяц. С 31 июля до 28 августа он выдал более двух тысяч транзитных виз. А так как виза выдавалась на семью, число спасенных насчитывало более шести тысяч человек.

Все это время спасенные люди пытались его найти. Длительные поиски увенчались успехом. В 1985 году он был награжден медалью Праведника народов мира. Ушел из жизни 31 июля 1986 года. В память о нем на горе Сион, рядом с Древом жизни, установлена мемориальная доска. В мае прошлого года мемориальная доска была открыта и в г.п. Мир на здании, в котором до войны находилась Мирская иешива.





Тиунэ Сугихара родился 1 января 1900 года в японском городе Мино. В семье он был вторым ребенком среди пяти. Отлично учился в школе. Отец, в надежде на то, что сын, как и он, станет врачом, отправил мальчика поступать в медицинский колледж. Но Тиунэ не захотел там заниматься, поэтому вступительные экзамены преднамеренно сдал плохо. Зато позднее легко поступил в университет Васэда на отделение английской литературы.

Из-за невозможности оплачивать учебу через год перевелся в русско-японский лицей в Харбине. После его окончания начал работать в японском посольстве. Активно общался с русскоязычным населением, принял православие и женился на уроженке Беларуси Клавдии Семеновне Аполлоновой.

Тиунэ Сугихара зарекомендовал себя отличным дипломатом. Карьера сулила небывалые перспективы, но в 1935 году Сугихара неожиданно подал прошение об отставке. Отставку не приняли, но отозвали его в Японию, куда тот вернулся, будучи разведенным. Во второй раз Тиунэ женился в 1936 году на Юкико Кикути. Через год вместе с ней и своим первенцем он отправился работать переводчиком в японском посольстве в Хельсинки. К моменту назначения Сугихары консулом в Каунас, в семье было уже трое детей.

После отъезда из Каунаса Тиунэ работал консулом в Праге, затем в Кенинсберге и в Бухаресте. Вернулся на родину только весной 1947-го, был уволен с дипломатической службы в связи с сокращением штата министерства. Сменил имя с Тиунэ на Симпо, чтобы не привлекать внимание к своей прошлой деятельности. Работал представителем частной японской компании в СССР до 1975 года.





Ольга КОЛОСОВСКАЯ,

сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир»