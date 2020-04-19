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Президент посетил пасхальное богослужение и зажег праздничную свечу в Свято-Благовещенском храме
19.04.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПраздник, который несет в мир свет, доброту и, конечно, надежду. Христово Воскресение - Пасху - сегодня отмечают православные верующие. Радость этого дня вместе с прихожанами разделил и Глава государства.
Для Президента это больше чем традицияКаким бы плотным ни был график, невзирая на обстоятельства, каждый год Александр Лукашенко посещает святыни в разных уголках страны. На этот раз Глава государства присутствовал
Вместе с младшим сыном Николаем Александр Лукашенко зажег праздничную свечуВ эти праздничные пасхальные дни хочется больше говорить о хорошем, но, как говорится, абстрагироваться от всего мира и его новостей невозможно. Людям как никогда нужна поддержка в виде доброго слова, которое вселяет оптимизм и воодушевляет. Особенно в этот день в церкви Президент не мог не сказать те вещи, которые от него так ждали услышать.
На Пасху обязательно принято дарить подарки.
Глава государства передал ляденскому храму икону "Воскресение Господне"Президенту подарили икону Божьей Матери "Покровительница" - одну из наиболее известных и почитаемых в православном мире. Презенты получили и те, кто присутствовал на праздничном богослужении. Александр Лукашенко угостил их своим
Чаще обычного звучали взаимные пожелания здоровья и долголетия. Вот так по-простому верующие рассказывали, что молятся за всех белорусов и за страну.
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Праздник, который несет в мир свет, доброту и, конечно, надежду. Христово Воскресение - Пасху - сегодня отмечают православные верующие. Радость этого дня вместе с...
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