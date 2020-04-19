ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент посетил пасхальное богослужение и зажег праздничную свечу в Свято-Благовещенском храме

19.04.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Праздник, который несет в мир свет, доброту и, конечно, надежду. Христово Воскресение - Пасху - сегодня отмечают православные верующие. Радость этого дня вместе с прихожанами разделил и Глава государства.

Для Президента это больше чем традиция

Каким бы плотным ни был график, невзирая на обстоятельства, каждый год Александр Лукашенко посещает святыни в разных уголках страны. На этот раз Глава государства присутствовал на праздничном богослужении в Свято-Благовещенском храме в деревне Малые Ляды. Это в 40 километрах от Минска. Церковь находится на территории мужского монастыря. Он стал настоящим духовным центром и местом паломничества для православных христиан. Да, жизнь в условиях пандемии скорректировала планы верующих, не все сегодня пришли в храм. Но в Беларуси дорогу к нему не закрывали. Символично убранство храма подчеркивало, что это праздник, олицетворяющий торжество жизни и веры в лучшее. Живые цветы украсили алтарную часть и иконы, звучали духовные песнопения и, конечно, троекратное "Христос воскрес!". 

Президент посетил пасхальное богослужение и зажег праздничную свечу в Свято-Благовещенском храме

Вместе с младшим сыном Николаем Александр Лукашенко зажег праздничную свечу

В эти праздничные пасхальные дни хочется больше говорить о хорошем, но, как говорится, абстрагироваться от всего мира и его новостей  невозможно. Людям как никогда нужна поддержка в виде доброго слова, которое вселяет оптимизм и воодушевляет. Особенно в этот день в церкви Президент не мог не сказать те вещи, которые от него так ждали услышать.
На Пасху обязательно принято дарить подарки. 

Глава государства передал ляденскому храму икону  "Воскресение Господне"

Президенту подарили икону  Божьей Матери "Покровительница" - одну из наиболее известных и почитаемых в православном мире. Презенты получили и те, кто присутствовал на праздничном богослужении. Александр Лукашенко угостил их своим фирменным шоколадом "Президент". А еще очень тепло пообщался с прихожанами.

Президент посетил пасхальное богослужение и зажег праздничную свечу в Свято-Благовещенском храме


Чаще обычного звучали взаимные пожелания здоровья и долголетия. Вот так по-простому верующие рассказывали, что молятся за всех белорусов и за страну.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник, который несет в мир свет, доброту и, конечно, надежду. Христово Воскресение - Пасху - сегодня отмечают православные верующие. Радость этого дня вместе с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Божественные литургии сегодня идут в храмах по всей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика