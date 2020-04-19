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После модернизации и реставрации открылась площадь Победы

19.04.2020 19:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чуть менее трех недель остается до 9 Мая - 75-летия Великой Победы. В эти дни внимание приковано к площади Победы. Она открылась после модернизации и реставрации. Обновили гранит и позолоту ордена, заменили систему газоснабжения Вечного огня. 
Каким стало главное место памяти столицы - увидел Алексей Кондратенко.   

На едва заметной табличке возле монумента  как в паспорте  дата рождения -  1954 год. В советскую эпоху вообще строили на века. Материалы же для памятников выбирали исключительно лучшие.  Гранит для обелиска, к слову, привезли из Житомира и Днепропетровска. Но и такой архитектурно-строительный старожил периодически нуждается в обновлении. Чтобы отреставрировать и при этом сохранить всю аутентику монумента, специалистам Белреставрации пришлось работать вручную буквально над каждым сантиметром.  

По-новому сегодня светится и венок в подземном уровне

Все его 250 фрагментов, созданные еще 36 лет назад на заводе "Неман", модернизировали и собрали заново, заменив на новые испорченные детали. Обновили и самый лучезарный элемент всей площади - орден Победы. 
Полностью восстановить гранитное мощение, поднять борт ограждения площади и дать елям больше земли для роста, заменить гранитные блоки вокруг Вечного огня. Многие работы выполнялись так, что принципиальную разницу между старым и обновленным и не поймешь. Но так и должно быть на объекте историко-культурной ценности, говорит научный руководитель проекта и архитектор Анна Аксенова. При этом одна из главных сложностей была в укреплении фундамента 38-метрового обелиска. 

Новый большой мультимедийный экран, картины с подсветкой по мотивам сюжетов Великой Отечественной войны, большие инфостенды на трех языках

Подземный пешеходный переход сейчас как мини-музей. Площадь прошла как творческий, так и технический апгрейд. 
Символ столицы, его сердце, место откуда начинаются визиты иностранных делегаций. Площадь Победы сегодня готова выйти в свет в обновленном образе. Сделать это ярко и торжественно архитектурная достопримечательность Минска сможет уже скоро -  9 Мая. 

 
Теги: Минск
 
 
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Чуть менее трех недель остается до 9 Мая - 75-летия Великой Победы. В эти дни внимание приковано к площади Победы. Она открылась после модернизации и реставрации....
 
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