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После модернизации и реставрации открылась площадь Победы
19.04.2020 19:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧуть менее трех недель остается до 9 Мая - 75-летия Великой Победы. В эти дни внимание приковано к площади Победы. Она открылась после модернизации и реставрации. Обновили гранит и позолоту ордена, заменили систему газоснабжения Вечного огня.
Каким стало главное место памяти столицы - увидел Алексей Кондратенко.
На едва заметной табличке возле монумента как в паспорте дата рождения - 1954 год. В советскую эпоху вообще строили на века. Материалы же для памятников выбирали исключительно лучшие. Гранит для обелиска, к слову, привезли из Житомира и Днепропетровска. Но и такой архитектурно-строительный старожил периодически нуждается в обновлении. Чтобы отреставрировать и при этом сохранить всю аутентику монумента, специалистам Белреставрации пришлось работать вручную буквально над каждым сантиметром.
По-новому сегодня светится и венок в подземном уровне
Все его 250 фрагментов, созданные еще 36 лет назад на заводе "Неман", модернизировали и собрали заново, заменив на новые испорченные детали. Обновили и самый лучезарный элемент всей площади - орден Победы.
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