С каждым днем теплее. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Весна потихоньку вступает в права. И, если честно, давно пора — на дворе 20 апреля, а мы все еще в теплых куртках. Но вскоре, обещает pogoda.by, все изменится.



Фото: 24world.org

Пока по утрам все еще не по-весеннему холодно и даже морозно, но к концу недели все пройдет.

Так, в понедельник все еще свежо — солнечно, но всего +8 °C.

А вот во вторник уже +10 °C.

В среду — еще на два градуса выше. Вот только северный порывистый ветер пока все еще не даст насладиться весной.

В четверг все еще ветрено, но ясно и +14 °C.

В пятницу пасмурно и +12 °C.

Хорошей недели, друзья!

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