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С каждым днем теплее. Погода в Гомеле на неделе
20.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна потихоньку вступает в права. И, если честно, давно пора — на дворе 20 апреля, а мы все еще в теплых куртках. Но вскоре,
Пока по утрам все еще не по-весеннему холодно и даже морозно, но к концу недели все пройдет.
Так, в понедельник все еще свежо — солнечно, но всего +8 °C.
А вот во вторник уже +10 °C.
В среду — еще на два градуса выше. Вот только северный порывистый ветер пока все еще не даст насладиться весной.
В четверг все еще ветрено, но ясно и +14 °C.
В пятницу пасмурно и +12 °C.
Хорошей недели, друзья!
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Пока по утрам все еще не по-весеннему холодно и даже морозно, но к концу недели все пройдет.
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