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Теплее и все еще немного ветрено. Погода в Могилеве на неделю

20.04.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На неделе в Могилеве будет до +12 °С и без осадков. Правда, прогнозируют иногда и порывистый ветер, зато будет, в основном, солнечно. А в выходные, по предварительным данным pogoda.by, ожидаются небольшие дожди.


Фото: Ольга Буракова

Сегодня, 20 апреля, будет до +8 °С, облачно.

Во вторник теплее не станет: +5…+8 °С. Будет пасмурно, днем ветрено.

В среду, 22 апреля, воздух прогреется уже до +10 °С, выглянет солнце.

В четверг по прогнозу — +4…+12 °С, облачно с прояснениями.

В пятницу, 24 апреля, похолодает: +5…+9 °С, пасмурно, к ночи возможен небольшой дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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