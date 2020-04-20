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Wargaming и EPAM передали Минздраву 700 000 фильтрующий масок высокого класса защиты
20.04.2020 10:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTWargaming и EPAM передали 700 000 фильтрующий масок высокого класса защиты Минздраву Беларуси. Эти защитные средства рекомендованы ВОЗ. Фильтрующие маски уже завтра поедут в больницы, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.
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Wargaming и EPAM передали 700 000 фильтрующий масок высокого класса защиты Минздраву Беларуси. Эти защитные средства рекомендованы ВОЗ. Фильтрующие маски уже завтра поедут...
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