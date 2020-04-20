Источник материала: БT

80 граммов пшеничных отрубей,

8 столовых ложек творога,

4 куриных яйца,

100 граммов свежего шпината,

щепотку разрыхлителя, соль,

греческий йогурт для подачи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оладьи из отрубей с творогом и шпинатом Приготовим оладьи из отрубей с творогом и шпинатом. Возьмем: 80 граммов пшеничных отрубей, 8 столовых ложек творога, 4 куриных яйца, 100 граммов свежего...

Приготовим оладьи из отрубей с творогом и шпинатом. Возьмем:Моем шпинат и даем ему обсохнуть. Затем мелко нарезаем.Вилкой взбиваем 4 яйца, солим по вкусу. Добавляем 80 граммов пшеничных отрубей.Добавляем в яичную смесь творог, шпинат и разрыхлитель и все тщательно перемешиваем. Обжариваем на растительном или топленом масле. Если сковорода антипригарная, можно жарить без масла. Подаем оладьи с греческим йогуртом.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.