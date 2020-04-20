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Оладьи из отрубей с творогом и шпинатом

20.04.2020 13:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приготовим оладьи из отрубей с творогом и шпинатом. Возьмем:
  • 80 граммов пшеничных отрубей,
  • 8 столовых ложек творога,
  • 4 куриных яйца,
  • 100 граммов свежего шпината,
  • щепотку разрыхлителя, соль,
  • греческий йогурт для подачи.
Моем шпинат и даем ему обсохнуть. Затем мелко нарезаем.

Шпинат помогает снизить вес, так как содержит мало калорий. При этом он  очень питателен, в шпинате  богатый запас жирорастворимых пищевых волокон. 

Вилкой взбиваем 4 яйца, солим по вкусу. Добавляем 80 граммов пшеничных отрубей.

Отруби снижают  уровень холестерина в крови, чем способствуют нормализации работы сердечно-сосудистой системы.

Добавляем  в яичную смесь  творог, шпинат и разрыхлитель и все тщательно перемешиваем. Обжариваем на растительном или топленом масле. Если сковорода антипригарная, можно жарить без масла. Подаем оладьи с греческим йогуртом.

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Приготовим оладьи из отрубей с творогом и шпинатом. Возьмем: 80 граммов пшеничных отрубей, 8 столовых ложек творога, 4 куриных яйца, 100 граммов свежего...
 
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