|
Оладьи из отрубей с творогом и шпинатом
20.04.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПриготовим оладьи из отрубей с творогом и шпинатом. Возьмем:
Шпинат помогает снизить вес, так как содержит мало калорий. При этом он очень питателен, в шпинате богатый запас жирорастворимых пищевых волокон.
Вилкой взбиваем 4 яйца, солим по вкусу. Добавляем 80 граммов пшеничных отрубей.
Отруби снижают уровень холестерина в крови, чем способствуют нормализации работы сердечно-сосудистой системы.
Добавляем в яичную смесь творог, шпинат и разрыхлитель и все тщательно перемешиваем. Обжариваем на растительном или топленом масле. Если сковорода антипригарная, можно жарить без масла. Подаем оладьи с греческим йогуртом.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приготовим оладьи из отрубей с творогом и шпинатом. Возьмем: 80 граммов пшеничных отрубей, 8 столовых ложек творога, 4 куриных яйца, 100 граммов свежего...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)