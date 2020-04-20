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Прогноз погоды на 21 апреля
20.04.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Никаких опасных метеорологических явлений завтра не ожидается.
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Завтра погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Никаких опасных метеорологических явлений завтра не ожидается.
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