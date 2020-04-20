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В Могилеве на три дня сократили маршрут троллейбуса № 4. Вот как он теперь ходит
20.04.2020 15:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве маршрут троллейбуса № 4 временно укоротили, и по этой схеме он будет ходить 3 дня подряд — с 20 по 22 апреля — с 09.00 до 20.00. Это связано с укладкой асфальта на улице Первомайской,
Асфальт будут укладывать на улице Первомайской от переулка Транспортного до железнодорожного переезда. Потому троллейбус № 4 будет ходить с конечного остановочного пункта «Любуж» до железнодорожного вокзала и обратно. А часть троллейбусного маршрута от железнодорожного вокзала до железнодорожного переезда возьмет на себя автобус-гармошка № 32к.
Как будет ходить автобус № 32к с 20 по 22 апреля:
— отправление от железнодорожного вокзала (привокзальной площади): 09.00, 09.44, 10.20, 10.52, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 14.17, 14.48, 15.40, 16.20, 17.05, 17.50, 18.19, 18.47, 19.15;
— отправление от конечной остановки «Железнодорожный переезд»: 09.16, 10.00, 10.40, 11.06, 11.36, 12.06, 12.36, 13.06, 13.34, 14.33, 15.04, 15.55, 16.36, 17.20, 18.04, 18.33, 19.02, 19.37 (до автопарка).
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Все из-за укладки асфальта на улице Первомайской.
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