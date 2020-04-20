ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилеве на три дня сократили маршрут троллейбуса № 4. Вот как он теперь ходит

20.04.2020 15:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве маршрут троллейбуса № 4 временно укоротили, и по этой схеме он будет ходить 3 дня подряд — с 20 по 22 апреля — с 09.00 до 20.00. Это связано с укладкой асфальта на улице Первомайской, сообщается на сайте горисполкома. Вместо него от железнодорожного переезда до железнодорожного вокзала в это время будет ездить автобус № 32к.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Асфальт будут укладывать на улице Первомайской от переулка Транспортного до железнодорожного переезда. Потому троллейбус № 4 будет ходить с конечного остановочного пункта «Любуж» до железнодорожного вокзала и обратно. А часть троллейбусного маршрута от железнодорожного вокзала до железнодорожного переезда возьмет на себя автобус-гармошка № 32к.

Как будет ходить автобус № 32к с 20 по 22 апреля:

— отправление от железнодорожного вокзала (привокзальной площади): 09.00, 09.44, 10.20, 10.52, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 14.17, 14.48, 15.40, 16.20, 17.05, 17.50, 18.19, 18.47, 19.15;

— отправление от конечной остановки «Железнодорожный переезд»: 09.16, 10.00, 10.40, 11.06, 11.36, 12.06, 12.36, 13.06, 13.34, 14.33, 15.04, 15.55, 16.36, 17.20, 18.04, 18.33, 19.02, 19.37 (до автопарка).

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Прогноз погоды на 21 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика