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Комитет госконтроля сегодня провел горячие линии по всей стране

20.04.2020 19:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С марта ведомство мониторит ситуацию с наличием в аптечной сети  медикаментов, антисептиков, масок и других товаров, которые вызвали повышенный спрос. Обеспечить доступность индивидуальных средств защиты для населения и медучреждений - поручение Главы государства. Госконтроль регулярно изучает ситуацию на рынке, интересуется мнением потребителей. Почти половина звонков сегодня поступила от минчан.  Владимир Королев продолжит.
 

Горячая линия Госконтроля

Сразу скажу, что ажиотажа на подобные звонки в Госконтроле никто не ожидал. В ведомстве пояснили, что вБеларуси решена ситуация с дефицитом парацетамола, средств дезинфекции и индивидуальной защиты

Мониторинг аптечной сети

Дефицит определенных товаров произошел в марте. Тогда мониторинг Госконтроля по всей стране показал, что лишь в 17% аптек можно было купить маски. Чуть лучше обстояла ситуация с антисептиками. Неудивительно, что такая ситуация породила спекуляцию на рынке и вызвала ряд проверок.

Виктор Бурло,  замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси: "Аптечную сеть мы мониторим с конца марта. Если в это время у нас было много проблем с масками, средствами дезинфекции, то ситуация к середине апреля выровнялась. На 16 число маски были практически во всех обследованных аптеках"

И вот теперь ведомство решило узнать мнение белорусов о ситуации вокруг товаров в аптеках. Это своего рода дополнительная проверка собственной работы. Почти половина всех звонивших сетовала на завышенную цену масок и антисептиков в конкретных сетях. Например, жительница Витебска пожаловалась, что в городе сложно купить дизинфектор небольших объемов. Не все готовы приобретать 6-литровые бутыли за 38 рублей. 

Госконтроль: каждое телефонное обращение будет рассмотрено

Каждое телефонное обращение обещали рассмотреть и проверить. Ведомство продолжит мониторинги в торговой и аптечной сети. 

 
Теги: Витебск
 
 
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С марта ведомство мониторит ситуацию с наличием в аптечной сети  медикаментов, антисептиков, масок и других товаров, которые вызвали повышенный спрос. Обеспечить...
 
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