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Примерно каждый третий. Минобразования посчитало, сколько детей пришло в школу на уроки
20.04.2020 19:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В первый день четвертой четверти в школу пришло примерно 30−40 процентов от всех учеников, рассказали TUT.BY в Министерстве образования. Меньше всего - в Минске.
В этом году начало четвертой четверти откладывали дважды. К занятиям дети приступили 20 апреля. Вариантов, как учиться у школьников теперь два. Первый — дистанционно, второй — идти на уроки. Большинство пока решили остаться дома. Ранее, напомним, озвучивалось, что по опросам 40% родителей просили
— В принципе 30−40% — это ожидаемый процент, — отметили в пресс-службе Минобразования. — В общем по стране, в сельской местности детей на занятия пришло больше, чем в городах.
Как ранее поясняли в Минобразования, чтобы обеспечить безопасность детей, в школах
Кстати, несмотря на то, что в некоторых школах еще до начала учебного года родителей просили, чтобы дети
— Есть рекомендация носить маску в общественных местах, но сидеть в ней на уроке неудобно, поэтому делать это детей никто не заставляет, — ранее отмечала Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования. — К тому же, если ученики находятся на расстоянии метр-полтора друг от друга (на таком расстоянии теперь рекомендовано рассаживать детей. — Прим. TUT.BY), в маске нет необходимости.
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В первый день четвертой четверти в школу пришло примерно 30−40 процентов от всех учеников, рассказали TUT.BY в Министерстве образования. Меньше всего из них - в Минске.
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