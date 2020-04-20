Примерно каждый третий. Минобразования посчитало, сколько детей пришло в школу на уроки

Источник материала: Tut.by

В первый день четвертой четверти в школу пришло примерно 30−40 процентов от всех учеников, рассказали TUT.BY в Министерстве образования. Меньше всего - в Минске.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В этом году начало четвертой четверти откладывали дважды. К занятиям дети приступили 20 апреля. Вариантов, как учиться у школьников теперь два. Первый — дистанционно, второй — идти на уроки. Большинство пока решили остаться дома. Ранее, напомним, озвучивалось, что по опросам 40% родителей просили не продлевать каникулы: не с кем, объясняли, оставить детей дома.

— В принципе 30−40% — это ожидаемый процент, — отметили в пресс-службе Минобразования. — В общем по стране, в сельской местности детей на занятия пришло больше, чем в городах.

Как ранее поясняли в Минобразования, чтобы обеспечить безопасность детей, в школах должны соблюдать все необходимые рекомендации санэпидемслужбы. Например, ученикам следует держать дистанцию, мыть руки. На входе в учебное заведение у детей могут визуально или с помощью термометра проверить состояние здоровья. При этом, рекомендовали в ведомстве, родители должны быть внимательны к здоровью ребенка. Если у сына или дочки температура, вести его на занятия не нужно.

Кстати, несмотря на то, что в некоторых школах еще до начала учебного года родителей просили, чтобы дети приносили с собой маски, сидеть в масках на уроках ученикам не нужно.

— Есть рекомендация носить маску в общественных местах, но сидеть в ней на уроке неудобно, поэтому делать это детей никто не заставляет, — ранее отмечала Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования. — К тому же, если ученики находятся на расстоянии метр-полтора друг от друга (на таком расстоянии теперь рекомендовано рассаживать детей. — Прим. TUT.BY), в маске нет необходимости.