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Представьте: длина забора только вокруг кварталов с плодовыми деревьями 18 километров!





Весна - время новых посадок и ухода за садом





На обрезке деревьев заняты только опытные садоводы





Пора цветения - посторонним вход воспрещен

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под сады в Толочинском районе отдано больше 600 га Кипит работа и в садах. Сейчас самое время для обрезки деревьев и обновления плодовых насаждений. В Толочине, где размещается Научно-практический центр...

Кипит работа и в садах. Сейчас самое время для обрезки деревьев и обновления плодовых насаждений. В Толочине, где размещается Научно-практический центр Национальной академии наук, несколько лет подряд высаживают сорта белорусской селекции. Минувшая мягкая зима позволила саду перезимовать без проблем. Но есть в этом и отрицательный эффект: выжили вредители, которые обычно при минусе погибают и впоследствии не мешают саду цвести и плодоносить.продолжит тему.Яблоня, груша, вишня, смородина, арония черноплодная. Площадь сада в Толочине - свыше 600 гектаров - и это самые большие плантации в стране. Представьте: длина забора только вокруг кварталов с плодовыми деревьями 18 километров! Сейчас в саду трудятся почти сотня специалистов. Самое время обновить посадки. Саженцы-двухлетки крыжовника уже через пару лет дадут урожай.Комбайны для уборки ягод у садоводов тоже есть, но в последние годы вырос спрос на свежую товарную ягоду - такую убирают исключительно вручную. Смородину, к примеру, даже с веточками снимают, чтобы не травмировать ягоду и выполнить пожелание потребителя. На будущий урожай садоводы трудятся с ранней весны. Сейчас ведут ремонт посадок - неперспективные растения заменяют новыми саженцами. Весь посадочный материал отечественной селекции из собственного питомника.Весенние посадки этого года займут больше десяти гектаров. Собираются удваивать грушевые кварталы – уж больно востребованная и рентабельная продукция. Урожайность сада напрямую зависит от ухода. Обязательная для весны процедура - обрезка деревьев. Ее доверяют самым опытным садоводам. У предоставленных самим себе деревьев крона загущается, становится непрочной, а плоды теряют вкус. Регулярная обрезка – залог здоровья сада и хорошего урожая. За день каждый садовод обрамляет кроны сотни деревьев. Удаляют засохшие и старые ветки, а молодые и сильные побеги идут в рост.Работники говорят: "Сейчас, когда почки на ветках только набухают, оценить красоту сада невозможно". Другое дело - пора цветения. Но в мае посторонних в сады не пускают - плохая примета. Так что бело-розовый аромат - исключительно для садоводов, как награда за кропотливый труд.