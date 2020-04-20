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Министерство образования посчитало учеников, которые пришли в школу
21.04.2020 07:00 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
30-40% учеников пришли в первый день начала четвертой четверти в школы, сообщила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.
«30-40% учащихся
По ее словам, особый акцент сделан на соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Среди таких требований: социальная дистанция, минимизация контактов, использование дезсредств. При этом маски носить не обязательно. Контроль за их выполнением на педагогах и родителях,
Минобразования рекомендует оставить ребенка дома, если он прохо себя чувствует, это можно сделать и по решению родителей. «Если родители решили оставить ребенка дома, то они имеют право получить домашнее задание, выполняют его дома и осуществляют обратную связь с педагогами. Как это будет происходить, учреждения образования решают сами. Кроме того, учащиеся получают консультации педагогов и могут приходить в школу в шестой школьный день», - пояснила Высоцкая.
Учебный год закончится 30 мая.
Напомним, что 16 апреля в Минобразования дали понять, что в стране
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30-40% учеников пришли в первый день начала четвертой четверти в школы, сообщила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.
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