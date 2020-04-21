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Донорами плазмы в Беларуси стали 15 человек
21.04.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервые 15 человек, переболевшие COVID-19, стали донорами плазмы в Беларуси. Такую методику помощи специалисты внедряют пациентам, которые в связи с тяжелым состоянием находятся на особом внимании медиков. Первые 6 человек сдали свою плазму в Минске. А
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Первые 15 человек, переболевшие COVID-19, стали донорами плазмы в Беларуси. Такую методику помощи специалисты внедряют пациентам, которые в связи с тяжелым состоянием...
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