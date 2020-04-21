Президент прибыл с рабочей поездкой в Могилевскую область

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Речь также пойдет о выполнении поручений Главы государства по увеличению производства и обеспечению внутреннего рынка отечественными средствами защиты населения и медицинского персонала.

Александр Лукашенко ознакомится с ассортиментом производимой продукции ОАО «Славянка», посетит производственные цеха предприятия и ознакомится с организацией производства средств индивидуальной защиты.

ОАО «Славянка» является одним из крупнейших производителей одежды в стране. Производственная мощность по выпуску швейных изделий составляет более 500 тысяч единиц в год. С февраля 2020 года предприятие начало производство защитных масок. На сегодня для этого перестроили все производственные мощности. Ежедневно выпускают не менее 150 тысяч масок из нетканого полотна «СпанБел» ОАО «Светлогорскхимволокно». Кроме того, на «Славянке» освоили производство одноразовой одежды для медперсонала (защитный комбинезон, бахилы, костюм, нарукавники и другое).

В целом по стране производством медицинских масок сегодня занимаются около 30 организаций легкой промышленности всех форм собственности.