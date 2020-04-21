ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент прибыл с рабочей поездкой в Могилевскую область

21.04.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Речь также пойдет о выполнении поручений Главы государства по увеличению производства и обеспечению внутреннего рынка отечественными средствами защиты населения и медицинского персонала.

Александр Лукашенко ознакомится с ассортиментом производимой продукции ОАО «Славянка», посетит производственные цеха предприятия и ознакомится с организацией производства средств индивидуальной защиты.

ОАО «Славянка» является одним из крупнейших производителей одежды в стране. Производственная мощность по выпуску швейных изделий составляет более 500 тысяч единиц в год. С февраля 2020 года предприятие начало производство защитных масок. На сегодня для этого перестроили все производственные мощности. Ежедневно выпускают не менее 150 тысяч масок из нетканого полотна «СпанБел» ОАО «Светлогорскхимволокно». Кроме того, на «Славянке» освоили производство одноразовой одежды для медперсонала (защитный комбинезон, бахилы, костюм, нарукавники и другое).

В целом по стране производством медицинских масок сегодня занимаются около 30 организаций легкой промышленности всех форм собственности.

https://www.sb.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства сегодня совершает рабочую поездку в Могилевскую область. В частности, Александр Лукашенко посетит ОАО «Славянка» в Бобруйске. Здесь Президенту...
 
Новости дня
Новости общества
 
Донорами плазмы в Беларуси стали 15 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика