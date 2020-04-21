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Новые аттракционы появятся в парках Горького и Челюскинцев

21.04.2020 16:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый сезон - с новыми качелями! В этом году в парке Горького минчан встретит "Микс". Крутильная карусель рассчитана для детей от восьми лет. А в парке Челюскинцев откроется отдельная детская площадка. На территории разместят пять аттракционов. Трехуровневый открытый лабиринт - самый крупный в городе, батутный "Мини-джет", мини-колесо обозрения. Цена существенно не изменится по сравнению с прошлогодней. Сейчас аттракционы проходят технический осмотр.

Насчет открытия фонтанов искусственные источники поэтапно начнут работу 30 апреля. Новый объект по улице Пулихова удивит своим водным лабиринтом и светомузыкальным сопровождением.
 
 
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Новый сезон - с новыми качелями! В этом году в парке Горького минчан встретит "Микс". Крутильная карусель рассчитана для детей от восьми лет. А в парке Челюскинцев...
 
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