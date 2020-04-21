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В Минской области обустраивают памятники, спортивные площадки, озеленяют территории
21.04.2020 16:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаведение порядка продолжается в Минской области. Обустраивают памятники, игровые и спортивные площадки, озеленяют территории. Кстати, работать максимально эффективно помогает обратная связь. Инициативы местных жителей по благоустройству принимают профильные заведения. Среди идей, которые вскоре начнут реализовывать в разных уголках региона, - благоустройство источников.
Особое внимание сейчас уделяют наведению порядка у мест захоронения и мемориалов, посвященных жертвам Великой Отечественной войны. Эти работы завершат в начале мая.
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Наведение порядка продолжается в Минской области. Обустраивают памятники, игровые и спортивные площадки, озеленяют территории. Кстати, работать максимально...
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