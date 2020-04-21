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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области обустраивают памятники, спортивные площадки, озеленяют территории Наведение порядка продолжается в Минской области. Обустраивают памятники, игровые и спортивные площадки, озеленяют территории. Кстати, работать максимально...

Наведение порядка продолжается в Минской области. Обустраивают памятники, игровые и спортивные площадки, озеленяют территории. Кстати, работать максимально эффективно помогает обратная связь. Инициативы местных жителей по благоустройству принимают профильные заведения. Среди идей, которые вскоре начнут реализовывать в разных уголках региона, - благоустройство источников.Особое внимание сейчас уделяют наведению порядка у мест захоронения и мемориалов, посвященных жертвам Великой Отечественной войны. Эти работы завершат в начале мая.