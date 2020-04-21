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Посмотрите, как выглядит с высоты мост в Полоцке, который уже полгода на реконструкции
21.04.2020 17:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На мосту на улице Юбилейной в Полоцке продолжается
После ремонта мост станет шире на 2 метра — до 9 метров. Длина его составит 270 метров. Кроме полос для движения автомобилей здесь обустроят дорожки для пешеходов и велосипедистов.
По согласованию с Министерством культуры власти решили сохранить привычный для полочан внешний вид моста. Металлическую арку после демонтажа соберут заново: с ней ассоциируется образ исторического центра города.
Мост через Западную Двину в Полоцке возвели в 1934 году. В войну он был частично разрушен, в 1965-м — восстановлен.
Мост закрыли на капремонт 8 октября 2019 года.
Ожидается, что объект сдадут в эксплуатацию в ноябре этого года.
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От старого сооружения осталась только металлическая арка и бетонные опоры.
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