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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К концу I квартала возрос спрос на водителей, курьеров и работников склада По данным крупнейшего национального ресурса по поиску и подбору персонала, в марте вакансии упали на 2,5 % в отношении февраля. Белорусы в марте стали чаще искать...

По данным крупнейшего национального ресурса по поиску и подбору персонала, в марте вакансии упали на 2,5 % в отношении февраля. Белорусы в марте стали чаще искать удаленную работу, спрос вырос на десятки процентов. Число вакансий с удаленным форматом работы возросло в том числе. Ожидаемо, что количество предложений для специалистов сферы услуг, например, в сферах туризма, гостиничного сервиса и общепита также снизилось в марте к февралю. Снижение потребности в персонале отмечено в сфере спорта, фитнеса на протяжении двух месяцев (февраль и март). Зато почти на треть к концу первого квартала возрос спрос на водителей, курьеров и работников склада.