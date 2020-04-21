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Кинотеатры сети "КиноМинска" временно прекратят работу
21.04.2020 17:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИз-за переносов крупных кинорелизов, а также в связи с эпидемиологической ситуацией и спадом зрительской активности, руководство сети «КиноМинска» приняло решение сократить количество площадок по демонстрации кино, говорится на сайте УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.
Продолжать работу будет только многозальный кинотеатр "Беларусь".
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Из-за переносов крупных кинорелизов, а также в связи с эпидемиологической ситуацией и спадом зрительской активности, руководство сети «КиноМинска» приняло...
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