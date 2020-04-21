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Почему в городе не надо белить деревья и красить бордюры - объясняет чиновник
21.04.2020 17:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Этой весной в разных уголках столицы снова можно увидеть побеленные деревья, кусты и покрашенные бордюры. Раньше с такой модой боролись в основном городские активисты, теперь подключились и районные администрации. Что говорят в Центральном районе, пишет агентство
— Хотим напомнить субъектам хозяйствования, что белить деревья в городе не следует. Это нецелесообразно и вносит разнобой в общие подходы к благоустройству столицы, — рассказал первый замглавы администрации Центрального района Вадим Передня.
В пункте № 38 правил благоустройства и содержания Минска указано, что «побелка деревьев в парках, скверах и бульварах не предусматривается». Представители «Минскзеленстроя» также стволы деревьев не белят.
Весной 2019 года белорусы создали петицию против побелки взрослых деревьев в городах. В Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси ответили, что такая побелка целесообразна только для плодовых деревьев в садах, в городе таких работ выполнять не нужно.
Администрация Центрального района также обращает внимание субъектов хозяйствования на то, что не стоит красить и бортовой камень вдоль проезжей части.
— Существуют конкретные случаи, в которых нужно проводить окраску бордюра. Например, когда речь идет об островке безопасности. Красить бортовой камень самовольно не следует, — сказал Вадим Передня.
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Этой весной в разных уголках столицы снова можно увидеть побеленные деревья, кусты и покрашенные бордюры. Раньше с такой модой боролись в основном городские...
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