Почему в городе не надо белить деревья и красить бордюры - объясняет чиновник

Источник материала: Tut.by

Этой весной в разных уголках столицы снова можно увидеть побеленные деревья, кусты и покрашенные бордюры. Раньше с такой модой боролись в основном городские активисты, теперь подключились и районные администрации. Что говорят в Центральном районе, пишет агентство «Минск-Новости» .



Вот так в столице зачем-то побелили кусты. Фото: чат «Минск: какие люди — такой и город»

— Хотим напомнить субъектам хозяйствования, что белить деревья в городе не следует. Это нецелесообразно и вносит разнобой в общие подходы к благоустройству столицы, — рассказал первый замглавы администрации Центрального района Вадим Передня.

В пункте № 38 правил благоустройства и содержания Минска указано, что «побелка деревьев в парках, скверах и бульварах не предусматривается». Представители «Минскзеленстроя» также стволы деревьев не белят.

Весной 2019 года белорусы создали петицию против побелки взрослых деревьев в городах. В Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси ответили, что такая побелка целесообразна только для плодовых деревьев в садах, в городе таких работ выполнять не нужно.

Администрация Центрального района также обращает внимание субъектов хозяйствования на то, что не стоит красить и бортовой камень вдоль проезжей части.

— Существуют конкретные случаи, в которых нужно проводить окраску бордюра. Например, когда речь идет об островке безопасности. Красить бортовой камень самовольно не следует, — сказал Вадим Передня.