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На сову в Минске напал ворон - птицу спасла сотрудница милиции
21.04.2020 18:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На сову в Минске напал ворон. Птицу спасла сотрудница милиции. Подробности сообщает агентство «
Участковый инспектор ИДН Юлия Калесник проходила мимо школы по улице Голодеда и спасла от гибели сову.
— Увидела, как на дереве сова тщетно пыталась отбиться от напавшего на нее огромного ворона. Было очевидно: схватка неравная. Неожиданно сова камнем упала на землю, — говорит Калесник.
Инспектор подняла сову и отнесла в Минский зоопарк, но там отказались принять пострадавшую, так как это дикая и взрослая птица. Тогда она отвезла сову в один из частных зооцентров, где работают волонтеры. Там птицу осмотрели специалисты — ее жизни ничто не угрожало. Волонтеры отвезли сову в лес и выпустили на волю.
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Птицу осмотрели специалисты в частном зооцентре - ее жизни ничто не угрожало. После волонтеры отвезли сову в лес и выпустили на волю.
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