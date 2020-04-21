Источник материала: Tut.by

На сову в Минске напал ворон. Птицу спасла сотрудница милиции. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».





Участковый инспектор ИДН Юлия Калесник проходила мимо школы по улице Голодеда и спасла от гибели сову.

— Увидела, как на дереве сова тщетно пыталась отбиться от напавшего на нее огромного ворона. Было очевидно: схватка неравная. Неожиданно сова камнем упала на землю, — говорит Калесник.





Инспектор подняла сову и отнесла в Минский зоопарк, но там отказались принять пострадавшую, так как это дикая и взрослая птица. Тогда она отвезла сову в один из частных зооцентров, где работают волонтеры. Там птицу осмотрели специалисты — ее жизни ничто не угрожало. Волонтеры отвезли сову в лес и выпустили на волю.