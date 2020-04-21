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Большое путешествие маленького велосипедиста
21.04.2020 21:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвоеобразный рекорд поставил пятилетний Артем из Слуцка. На своем четырехколесном велосипеде мальчик проехал по трассе в сторону столицы несколько километров. На автодороге Минск - Микашевичи его обнаружили водители, которые и позвонили в милицию.
Юный велосипедист не смог объяснить экипажу ГАИ, где он живет и как зовут родителей. Позднее выяснилось, что мальчик гулял с ними во дворе, а потом уехал. Мама и папа отправились искать Артема в ближайшие дворы и улицы. И лишь спустя 4 часа обратились в милицию. Малыша вернули, проведя с родителями профилактическую беседу. Выяснилось, что на своем велосипеде мальчик без родителей проехал около 3 км.
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Своеобразный рекорд поставил пятилетний Артем из Слуцка. На своем четырехколесном велосипеде мальчик проехал по трассе в сторону столицы несколько километров. На...
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