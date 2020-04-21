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Оказать посильную помощь медикам сегодня готовы многие учреждения и организации Гродно
21.04.2020 22:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК республиканской благотворительной акции в поддержку медиков присоединяются все больше организаций и учреждений страны.
Люди приносят в больницы все самое необходимое: маски, защитные костюмы и даже фрукты. Сельхозпредприятия стали готовить для врачей горячие обеды, а библиотекари наладили доставку книг на дом. Поддерживают медиков и пациентов молодежные организации, устраивая целые представления и флешмобы перед окнами больниц. О том, что нас объединяет, - репортаж Юрия Карнеловича.
Пожалуй еще никогда Гродненская областная инфекционная больница не видела такого наплыва молодых людей на скейтах, роликах и велосипедах. Продемонстрировать сложные трюки на площадке перед главным корпусом и тем самым поддержать медиков и пациентов приехали представители разных молодежных субкультур Гродно.
К молодежному флешмобу присоединились десятки предприятий города и неравнодушные жители. В больницу принесли все самое необходимое: маски, защитные экраны, полотенца и даже фрукты.
Сотрудники областной библиотеки не сомневаются, хорошая книга - хорошее настроение. А еще и с доставкой на дом. Или в больницу. Так поддерживают медиков и их детей гродненские библиотеки. Заявки принимают по телефону и развозят литературу по адресам.
За день такой библиобус наматывает десятки километров по всему городу. Нередко литературу заказывают врачи во время ночных дежурств.
Все меры предосторожности соблюдены. Маски, перчатки - обязательный атрибут. А все книги, которые возвращают в библиотеку, несколько дней находятся на карантине.
Оказать посильную помощь медикам сегодня готовы многие учреждения и организации Гродно. Кто-то закупает медицинские маски, защитные экраны и костюмы. А вот, к примеру, владельцы станций технического обслуживания готовы бесплатно провести шиномонтаж для автомобилей скорой помощи.
Сельхозпредприятия, несмотря на то, что посевная в самом разгаре, тоже не остались в стороне. Теперь вкусные горячие обеды повара агрокомбината "Заря" готовят еще и для медиков. Все из выращенных у себя экологически чистых продуктов. И со словами огромной благодарности.
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К республиканской благотворительной акции в поддержку медиков присоединяются все больше организаций и учреждений страны. Люди приносят в больницы все самое...
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