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Оказать посильную помощь медикам сегодня готовы многие учреждения и организации Гродно

21.04.2020 22:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К республиканской благотворительной акции в поддержку медиков присоединяются все больше организаций и учреждений страны. 

Люди приносят в больницы все самое необходимое: маски, защитные костюмы и даже фрукты. Сельхозпредприятия стали готовить для врачей горячие обеды, а библиотекари наладили доставку книг на дом. Поддерживают медиков и пациентов молодежные организации, устраивая целые представления и флешмобы перед окнами больниц. О том, что нас объединяет, - репортаж Юрия Карнеловича.

Пожалуй еще никогда Гродненская областная инфекционная больница не видела такого наплыва молодых людей на скейтах, роликах и велосипедах. Продемонстрировать сложные трюки на площадке перед главным корпусом и тем самым поддержать медиков и пациентов приехали представители разных молодежных субкультур Гродно

К молодежному флешмобу присоединились десятки предприятий города и неравнодушные жители. В больницу принесли все самое необходимое: маски, защитные экраны, полотенца и даже фрукты.

Сотрудники областной библиотеки не сомневаются, хорошая книга - хорошее настроение. А еще и с доставкой на дом. Или в больницу. Так поддерживают медиков и их детей гродненские библиотеки. Заявки принимают по телефону и развозят литературу по адресам.

За день такой библиобус наматывает десятки километров по всему городу. Нередко литературу заказывают врачи во время ночных дежурств. 

Все меры предосторожности соблюдены. Маски, перчатки - обязательный атрибут. А все книги, которые возвращают в библиотеку, несколько дней находятся на карантине.

Оказать посильную помощь медикам сегодня готовы многие учреждения и организации Гродно. Кто-то закупает медицинские маски, защитные экраны и костюмы. А вот, к примеру, владельцы станций технического обслуживания готовы бесплатно провести шиномонтаж для автомобилей скорой помощи. 

 Сельхозпредприятия, несмотря на то, что посевная в самом разгаре, тоже не остались в стороне. Теперь вкусные горячие обеды повара агрокомбината "Заря" готовят еще и для медиков. Все из выращенных у себя экологически чистых продуктов. И со словами огромной благодарности. 

 
Теги: Гродно
 
 
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К республиканской благотворительной акции в поддержку медиков присоединяются все больше организаций и учреждений страны.  Люди приносят в больницы все самое...
 
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