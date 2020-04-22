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Погода в Витебске на 22 апреля
22.04.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 22 апреля, в Витебске малооблачно.
Утром в Витебске температура воздуха +7 °C. Ветер С — 7−9 м/с, порывами до 13 м/с. Влажность составит 65%, давление — 767 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +10 °C. Ветер С — 6−8 м/с, порывами до 15 м/с. Влажность составит 40%, давление — 768 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +6 °C. Ветер С — 3−5 м/с. Влажность составит 65%, давление — 767 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 22 апреля, в Витебске малооблачно
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