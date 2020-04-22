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Погода в Витебске на 22 апреля

22.04.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 22 апреля, в Витебске малооблачно.

Утром в Витебске температура воздуха +7 °C. Ветер С — 7−9 м/с, порывами до 13 м/с. Влажность составит 65%, давление — 767 мм рт. ст.

Днем температура воздуха +10 °C. Ветер С — 6−8 м/с, порывами до 15 м/с. Влажность составит 40%, давление — 768 мм рт. ст.

Вечером температура воздуха +6 °C. Ветер С — 3−5 м/с. Влажность составит 65%, давление — 767 мм рт. ст.

Хорошего дня, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня, 22 апреля, в Витебске малооблачно
 
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