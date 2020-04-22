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Беларусь ввела запрет на вывоз терапевтической дыхательной аппаратуры
22.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Перечень медицинских товаров и аппаратуры, вывоз которых из страны временно запрещен, дополнился еще одной позицией. Соответствующее постановление
Согласно постановлению Совмина № 243 от 21 апреля, в список включена «аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура (за исключением аппаратуры, используемой исключительно для озоновой или аэрозольной терапии)».
Напомним, Беларусь
При этом он не распространяется на вывоз товаров для физических лиц для личного использования, а также для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, одобренной правительством Беларуси.
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