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Беларусь ввела запрет на вывоз терапевтической дыхательной аппаратуры

22.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перечень медицинских товаров и аппаратуры, вывоз которых из страны временно запрещен, дополнился еще одной позицией. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Reuters

Согласно постановлению Совмина № 243 от 21 апреля, в список включена «аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура (за исключением аппаратуры, используемой исключительно для озоновой или аэрозольной терапии)».

Напомним, Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных медицинских товаров и оборудования 17 марта. В перечень таких товаров попали СИЗ, хирургические халаты и перчатки, комплекты медицинские одноразовые и др. Запрет будет действовать до 1 июня 2020 года.

При этом он не распространяется на вывоз товаров для физических лиц для личного использования, а также для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, одобренной правительством Беларуси.

Накануне посещая фабрику «Славянка» Александр Лукашенко заявил, что если в стране есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, то излишки надо продавать.

— Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям, — подчеркнул президент. — Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать.

 
 
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Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных медицинских товаров и оборудования 17 марта. В перечень таких товаров попали СИЗ, хирургические халаты и...
 
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