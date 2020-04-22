Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 150 городских объектов реконструируют в Червене до конца года Райцентр готовится к областным "Дожинкам", они пройдут осенью. Масштабный план по благоустройству включает не только модернизацию сооружений, ремонт дорог и...

Райцентр готовится к областным "Дожинкам", они пройдут осенью. Масштабный план по благоустройству включает не только модернизацию сооружений, ремонт дорог и укладку новых тротуаров, но и строительство необходимых городу социальных объектов. Это детский сад с бассейном на 230 мест, новый районный ЗАГС и краеведческий музей, который сейчас возводится на месте аварийного здания. Особое внимание внешнему виду центральной площади. Облагородят сквер около райисполкома. Там появятся декоративные деревья, туи и цветущие кусты.