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Руководители госорганов проводят личные приемы граждан в Совете Министров
22.04.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на вопросы ответит министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. 24 апреля запланирована встреча с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич. 29-го на вопросы ответит министр образования Игорь Карпенко. Приемы пройдут до конца апреля. Начало встреч - с 10 утра и только по предварительной записи.
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Сегодня на вопросы ответит министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. 24 апреля запланирована встреча с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич....
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