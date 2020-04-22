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Руководители госорганов проводят личные приемы граждан в Совете Министров

22.04.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня на вопросы ответит министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. 24  апреля запланирована встреча с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич. 29-го  на вопросы ответит министр образования Игорь Карпенко. Приемы пройдут до конца апреля. Начало встреч - с 10  утра и только по предварительной записи.
 
 
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Сегодня на вопросы ответит министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. 24  апреля запланирована встреча с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич....
 
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