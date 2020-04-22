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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Человечество может столкнуться с острым голодом В ООН заявляют, что из-за COVID-19 человечество рискует столкнуться с голодом библейских масштабов. К концу года число тех, кто страдает от нехватки продуктов...

В ООН заявляют, что из-за COVID-19 человечество рискует столкнуться с голодом библейских масштабов. К концу года число тех, кто страдает от нехватки продуктов питания, может достичь 265 миллионов человек. Это вдвое больше прошлогодней оценки. По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы, без помощи сообщества каждый день от голода будут умирать 300 тысяч человек. Такая ситуация будет наблюдаться на протяжении трех месяцев в странах Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и Азии.