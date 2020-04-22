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В лесах Беларуси сохраняется пожароопасная ситуация

22.04.2020 09:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы избежать неконтролируемых возгораний, используют новейшие технологии, ситуацию в лесных массивах контролирует квадрокоптер. На каждой ферме есть 30-метровые башни, оснащенные камерами. Радиус обзора составляет до 50 километров, чтобы не упустить даже минимальный дым на горизонте. Кроме того, готово к использованию и противопожарное оборудование - водонасосные машины и ранцевые огнетушители. Сегодня в стране запрещено посещать леса более чем в 70 районах.
 
 
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Чтобы избежать неконтролируемых возгораний, используют новейшие технологии, ситуацию в лесных массивах контролирует квадрокоптер. На каждой ферме есть...
 
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