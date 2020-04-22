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"Белавиа" начнет регулярные полеты в Вену с 25 апреля
22.04.2020 11:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАвиакомпания "Белавиа" с 25 апреля начинает выполнение регулярных полетов по маршруту Минск - Вена - Минск. Согласно информации дипмиссии, вылет в Вену будет осуществляться ежедневно 2 раза в день. Обратно из столицы Австрии самолеты "Белавиа" будут вылетать соответственно по местному времени. Отметим, ранее авиакомпания планировала начать полеты в Вену с 29 марта, однако дату открытия рейса пришлось перенести из-за невыдачи авиационными властями Австрии разрешения на полеты по данному маршруту.
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Авиакомпания "Белавиа" с 25 апреля начинает выполнение регулярных полетов по маршруту Минск - Вена - Минск. Согласно информации дипмиссии, вылет в Вену будет...
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