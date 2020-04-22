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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские пограничники оказывают помощь медицинским учреждениям страны Погранкомитет Беларуси организовал добровольный сбор средств для оказания помощи медицинским учреждениям. Руководством ведомства, командованием Минского...

Погранкомитет Беларуси организовал добровольный сбор средств для оказания помощи медицинским учреждениям. Руководством ведомства, командованием Минского гарнизона, общественными организациями органов пограничной службы собрано и передано на счет Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны около 50 тысяч рублей. Отметим, это медицинское учреждение перепрофилировали под работу с контактами и заразившимися COVID-19.