|
Белорусские пограничники оказывают помощь медицинским учреждениям страны
22.04.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогранкомитет Беларуси организовал добровольный сбор средств для оказания помощи медицинским учреждениям. Руководством ведомства, командованием Минского гарнизона, общественными организациями органов пограничной службы собрано и передано на счет Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны около 50 тысяч рублей. Отметим, это медицинское учреждение перепрофилировали под работу с контактами и заразившимися COVID-19.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погранкомитет Беларуси организовал добровольный сбор средств для оказания помощи медицинским учреждениям. Руководством ведомства, командованием Минского...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)