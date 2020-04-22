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В Минской области нашли предприятие, которое якобы не работало. На самом деле там шили маски
22.04.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали предпринимателя, который перепродавал медицинские маски, а в области нашли предприятие, незаконно продававшее маски коммерсантам, а не госучреждениям. Подробности
Так, 21 апреля оперативники БЭП задержали мексиканца с видом на жительство в Беларуси, который перевозил 164 тысячи медицинских масок. Маски ему отгрузило столичное предприятие, в прошлый раз партия составила 408 тысяч масок.
Предприятию было выгодно продавать маски коммерческим структурам, а не госучреждениям. Госструктуры приобретали их по 10 копеек за штуку, а бизнесмены — по рублю, перепродавая маски в разы дороже людям и медучреждениям.
Оперативники установили, что в обход решения властей это предприятие в марте-апреле продало коммерческим структурам свыше 2,8 миллиона масок. Лишь 287 тысяч, то есть около 10% от общего объема, были отгружены операторам «Белфармация» и «Белмедтехника».
В этот же день в Узде нашли еще одного крупного производителя средств индивидуальной защиты, который продавал медицинский товар коммерческим предприятиям. Раньше производитель сообщал о том, что не может производить маски из-за неисправности оборудования и сложностью с приобретением сырья.
Как выяснилось, производство не останавливалось и изготавливало по 30−35 тысяч масок в сутки. Всего было отгружено 450 тысяч масок различных моделей. На производстве также нашли 56 тысяч полуфабрикатов — не упакованных и без прикрепленных заушин.
Товар отгружали тем, кто не относится к «Белфармации», а стоимость регулярно увеличивали, что увеличивало и итоговую сумму маски на прилавке.
По обоим фактам проводится проверка, решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.
В ГУБЭП МВД отмечают, в стране выявлено 19 фактов незаконной реализации средств индивидуальной защиты. Составлено 19 административных протоколов за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушение правил торговли и оказания услуг населению.
Из незаконного оборота изъяли около 264 тысяч медицинских масок, 6,2 тысячи перчаток и 84 литров дезинфицирующих средств на общую сумму более 180 тысяч рублей.
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В Минске задержали предпринимателя, который занимался перепродажей медицинских масок, а в области нашли предприятие, которое продавало маски коммерсантам, а не...
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