Распределение выпускников колледжа в Кировском районе было с нарушениями - вмешалась прокуратура

Источник материала: Tut.by

Двоих человек из руководства Жиличского сельскохозяйственного колледжа наказала прокуратура, сообщается на сайте ведомства. Они не следили, как работают по распределению выпускники колледжа.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По Кодексу об образовании, госучреждение при распределении определяет выпускнику такое место работы, которое соответствует полученной им специальности, удовлетворяет потребности отраслей экономики.

В колледже же, как показала проверка прокуратуры, не контролировали, как идет трудоустройство выпускников по распределению. Например, выпускника-2019 с образованием слесаря, тракториста-машиниста, оператора животноводческих комплексов и водителя категории «С» распределили в строительную организацию подсобным рабочим 2 разряда. А его одногруппника — в отдел спорта и туризма Кировского райисполкома рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Это явно не соответствовало специальностям и квалификациям выпускников, подчеркнули в прокуратуре.

В колледже не сообщили, кого из распределенных выпускников призвали в армию, кто сменил место работы и прекратил трудовые отношения. Прокуратура установила, что некоторые выпускники так и не приехали работать на место распределения и не компенсировали затраты на их обучение.