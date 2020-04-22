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Рассчитаться по QR-коду системы "Оплати" можно во всех областных городах

22.04.2020 22:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рассчитаться за проезд и покупки по QR-коду системы "Оплати" теперь можно во всех областных городах страны. Мобильный сервис на транспорте сегодня запустили в Бресте. Это приложение резидента ПВТ компании LWO и Белинвестбанка. Купить такой билет теперь можно на двух городских автобусных маршрутах - №7 и №16. Билет в электронном виде содержит всю необходимую информацию о поездке. Мария Тройнич продолжит.

Телефон - вместо бумажного билета

Купить талончик в автобусе теперь можно за одну секунду. Без карты, наличных и очереди. Приложение "Оплати" стало доступно на транспорте и для жителей Бреста, на днях запустят и в Кобрине. Все, что нужно, - найти в салоне автобуса QR-код, и навести на него экран мобильного телефона.

Светлана Яценюк, жительница г. Бреста: "Очень удобное приложение, потому что не нужно теперь проталкиваться к водителю, ждать, пока он отлучится. Взял, оплатил - готово. И не боишься, что тебя контролер накажет, потому что ты не успел купить талончик".

Проверить онлайн-билет легко. Пассажир сканирует QR-код контролера - и на экране отображается билет со статусом "оплачен". 

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк": "Одновременно с возможностью оплаты по QR-коду запустили приложение "Контролер", которое позволяет контролеру более эффективно производить саму процедуру. Подходя к автобусу, с помощью мобильного приложения они могут заблокировать продажу билетов - и тем самым вычислить зайцев, которые не заплатили, сев в автобус".

Воспользоваться приложением "Оплати" можно на двух маршрутах Бреста. Но это пока.

Можно переводить деньги другим людям или снимать наличные в банкомате 

Система работает не только в общественном транспорте. Через приложение "Оплати" можно переводить деньги другим людям, а еще - снимать наличные в банкомате. Без карты. Принцип - тот же. Нужно поднести телефон к экрану банкомата, выбрать сумму и забрать наличные без лишних касаний. Бесплатное приложение "Оплати" - разработка резидента ПВТ IТ-компании LWO и Белинвестбанка. Скачать просто, а пополнить электронный кошелек можно с любой платежной карты без комиссии. Система безопасная и защищена от мошенников.

Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO: "Все ваши запросы, которые отправляет смартфон в банк, шифруются. И подписываются индивидуальной цифровой подписью. Ваши деньги находятся под надежным прикрытием банка. Они находятся в банке, а не вашем смартфоне".

Удобство приложения уже оценили жители четырех областных центров Беларуси. К системе активно подключаются и райцентры. Выгода для пассажиров и транспортников очевидна.

Олег Кондратенко, директор компании LWO, член совета по развитию цифровой экономики: "Как только пассажир покупает билет, деньги поступают на электронный кошелек автопарка. Здесь нет никаких посредников. Это внутри одной системы, замкнутый контур. И он находится технологически под двойной оболочкой защиты электронного кошелька, а затем вся эта система находится в экосистеме банка Белинвест".

Кроме автобусных билетов, через приложение "Оплати" можно оплатить покупки в магазине, ужин в ресторане или сеанс в кино. И таких точек, уверяют разработчики, на карте с каждым днем становится больше. 

 
Теги: Брест
 
 
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Рассчитаться за проезд и покупки по QR-коду системы "Оплати" теперь можно во всех областных городах страны. Мобильный сервис на транспорте сегодня запустили в...
 
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