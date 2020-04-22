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Около 300 фотографий защитников Брестской крепости увековечат в музее в Москве
22.04.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИстория и память о людях, которые ценою жизни стояли за Родину, отражены и в мультимедийной экспозиции "Лица Победы". Так, около 300 фотографий защитников Брестской крепости увековечат в музее в Москве. Это не только командиры Красной армии и рядовые, которые принимали участие в обороне цитадели, но и все те, кто помогал в защите крепости: подносили снаряды и патроны, перевязывали раненых, совершали ночные вылазки за водой. Каждый из них внес свой вклад в Великую Победу.
Максим Веденеев, руководитель проекта "Лица Победы": "Если ты участвовал в защите Брестской крепости, то ты уже становился военным. Но, конечно, там были и дети, и женщины, которые были не военнообязанными. Фото очень разнообразные. Есть постановочные из семейных архивов, есть фото с фронта. Хотелось бы, чтобы каждая фотография имела свою хоть и маленькую, но историю".
Сейчас в депозитарии хранятся десятки тысяч фотографий из всех бывших советских республик. В будущем запланирован запуск проекта и в международном масштабе.
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История и память о людях, которые ценою жизни стояли за Родину, отражены и в мультимедийной экспозиции "Лица Победы". Так, около 300 фотографий защитников Брестской...
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