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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 300 фотографий защитников Брестской крепости увековечат в музее в Москве История и память о людях, которые ценою жизни стояли за Родину, отражены и в мультимедийной экспозиции "Лица Победы". Так, около 300 фотографий защитников Брестской...

История и память о людях, которые ценою жизни стояли за Родину, отражены и в мультимедийной экспозиции "Лица Победы". Так, около 300 фотографий защитников Брестской крепости увековечат в музее в Москве. Это не только командиры Красной армии и рядовые, которые принимали участие в обороне цитадели, но и все те, кто помогал в защите крепости: подносили снаряды и патроны, перевязывали раненых, совершали ночные вылазки за водой. Каждый из них внес свой вклад в Великую Победу.Сейчас в депозитарии хранятся десятки тысяч фотографий из всех бывших советских республик. В будущем запланирован запуск проекта и в международном масштабе.