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Движение в Минске временно ограничат
23.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧеканить шаг у стелы "Минск - город-герой" продолжает рота почетного караула. В этом месяце у солдат РПК осталось всего три репетиции. Военный парад - это всегда красивое и захватывающее зрелище.
Дорожная милиция напоминает,
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Чеканить шаг у стелы "Минск - город-герой" продолжает рота почетного караула. В этом месяце у солдат РПК осталось всего три репетиции. Военный парад - это всегда...
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