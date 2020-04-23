Эпидемия – это серьезно. Сегодня крайне важно соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться дома – главный врач Буда-Кошелевской больницы

Источник материала: Газета Авангард

Эпидемия – это серьезно. Сегодня крайне важно соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться дома.

Главный врач Буда-Кошелевской центральной районной больницы Жанна Евтухова рассказала «Авангарду», как работает учреждение и призвала буда-кошелевце соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться дома:

— В настоящее время по всей стране проводится республиканский мониторинг учреждений здравоохранения по готовности работы в период эпидемического подъёма COVID-19. В начале недели республиканская рабочая группа ведущих инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, эпидемиологов посетила и нашу больницу, а также учреждения здравоохранения Гомеля. Специалисты провели консилиумы для сложных пациентов. Особое внимание было уделено защищённости медработников всех уровней. Необходимых средств защиты у медиков и персонала хватает. Поставки идут. Что особенно важно и нужно – медработники на передовой, те, кто тесно контактируют с пациентами с подозрением на COVID-19, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Постоянно проводятся дезинфекционные мероприятия. Необходимым оборудованием и дезинфектантами мы обеспечены. Свободные койки тоже есть.

На сегодняшний день во всех структурных подразделениях Буда-Кошелевской районной центральной больницы прекращены плановые госпитализации. Пациенты могут быть госпитализированы только по экстренным показаниям. Запрещены также и посещения пациентов. Родственники и близкие могут приносить передачи, но их придется оставить на посту. Наши сотрудники доставят их адресату. Подобные повышенные меры безопасности введены во всех медучреждениях Беларуси.

К сожалению, случаев заражения COVID-19 среди медиков нам избежать не удалось. У подавляющего большинства из них болезнь протекает бессимптомно, либо симптомы слабо выражены. Лечение таких пациентов проводится у нас. Людей, у которых болезнь протекает с осложнениями, а такие тоже есть, мы госпитализируем в областные больницы.

Нам, медикам, сейчас очень непросто. Мы – на передовой, добросовестно исполняем свой профессиональный врачебный долг. Обращаюсь к тем, кто до сих пор так и не понял: эпидемия – это серьезно. Сегодня крайне важно соблюдать правила гигиены, меры предосторожности и по возможности оставаться дома. Приближаются большие выходные, Радуница. Прошу вас, будьте благоразумны: отмените все визиты до улучшения обстановки.

Всё, что на сегодняшний день нам нужно, так это моральная поддержка и сознательность со стороны граждан. Хочется поблагодарить за помощь предприятия, как государственные, так и частные, общественные организации и обычных граждан. Люди звонят, хотят помочь, интересуются, что сегодня нужно больнице. Огромное всем спасибо. Берегите себя, своих близких и окружающих вас людей. Отдельную благодарность хочу выразить своим коллегам и их семьям.