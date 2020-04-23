ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эпидемия – это серьезно. Сегодня крайне важно соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться дома – главный врач Буда-Кошелевской больницы

23.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Эпидемия – это серьезно. Сегодня крайне важно соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться дома.

Главный врач Буда-Кошелевской центральной районной больницы Жанна Евтухова рассказала «Авангарду», как работает учреждение  и призвала буда-кошелевце соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться дома:

—  В настоящее время по всей стране проводится республиканский мониторинг учреждений здравоохранения по готовности работы в период эпидемического подъёма COVID-19. В начале недели республиканская рабочая группа ведущих инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, эпидемиологов посетила и нашу больницу, а также учреждения здравоохранения Гомеля. Специалисты провели консилиумы для сложных пациентов. Особое внимание было уделено защищённости медработников всех уровней. Необходимых средств защиты у медиков и персонала хватает. Поставки идут. Что особенно важно и нужно – медработники на передовой, те, кто тесно контактируют с пациентами с подозрением на COVID-19, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Постоянно проводятся дезинфекционные мероприятия. Необходимым оборудованием и дезинфектантами мы обеспечены. Свободные койки тоже есть.

На сегодняшний день во всех структурных подразделениях Буда-Кошелевской районной центральной больницы прекращены плановые госпитализации. Пациенты могут быть госпитализированы только по экстренным показаниям.  Запрещены также и посещения пациентов. Родственники и близкие могут приносить передачи, но их придется оставить на посту. Наши сотрудники доставят их адресату. Подобные повышенные меры безопасности введены во всех медучреждениях Беларуси.

К сожалению, случаев заражения COVID-19 среди медиков нам избежать не удалось. У подавляющего большинства из них болезнь протекает бессимптомно, либо симптомы слабо выражены. Лечение таких пациентов проводится у нас. Людей, у которых болезнь протекает с осложнениями, а такие тоже есть, мы госпитализируем в областные больницы.

Нам, медикам, сейчас очень непросто.  Мы – на передовой, добросовестно исполняем свой профессиональный врачебный долг. Обращаюсь к тем, кто до сих пор так и не понял: эпидемия – это серьезно. Сегодня крайне важно соблюдать правила гигиены, меры предосторожности и по возможности оставаться дома. Приближаются большие выходные, Радуница. Прошу вас, будьте благоразумны: отмените все визиты до улучшения обстановки.

Всё, что на сегодняшний день нам нужно, так это моральная поддержка и сознательность со стороны граждан. Хочется поблагодарить за помощь предприятия, как государственные, так и частные, общественные организации и обычных граждан. Люди звонят, хотят помочь, интересуются, что сегодня нужно больнице. Огромное всем спасибо. Берегите себя, своих близких и окружающих вас людей. Отдельную благодарность хочу выразить своим коллегам и их семьям.

 

 

 

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпидемия – это серьезно. Сегодня крайне важно соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться дома. Главный врач Буда-Кошелевской...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белоруснефть создает умную инфраструктуру для нефтедобычи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика