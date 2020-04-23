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Двухколесная опасность

23.04.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

С наступлением весны на дорогах заметно прибавляется количество мототехники, а значит, автомобилистам в это время следует быть особенно внимательными и как можно чаще смотреть в зеркало заднего вида. Известно, что мотолюбители любят лихачить и зачастую появляются на пути неожиданно, как «чертик из табакерки».

В 2019 году на территории Могилёвской области с участием мотовладельцев зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека погибло, 33 получило травмы. Самое страшное, что 7 аварий совершили водители «железных коней», находясь в состоянии алкогольного опьянения. За январь — март 2020 года по вине водителей мототранспорта произошло 12 ДТП, 2 человека погибло, 11 получило ранения.

На территории Глусского района в прошлом году с участием мотовладельцев зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 1 человек получил травмы.

Так, в апреле 2019 года водитель, управляя автомобилем и двигаясь по улице Социалистической Глуска,  при повороте налево на улицу Семёнова не уступил дорогу встречному мопеду, движущемуся в прямом направлении по улице Социалистической.  В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения.

Анализ причин возникновения ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов и других механических двухколесных транспортных средств показывает, что причиной большинства из них становится рискованное поведение за рулем и высокая скорость. Некоторые мотолюбители забывают, что их здоровье и жизнь зависят от элементарного соблюдения правил дорожного движения, резко изменяют направление движения, порой непредсказуемо ведут себя на проезжей части.

Зачастую аварии с мототранспортом происходят, когда за руль садятся «бесправники», которые не хотят получать водительское удостоверение соответствующей категории и вдобавок пренебрегают использованием мотошлема, который является обязательным атрибутом каждого водителя. Следует помнить, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин. За те же действия, совершенные повторно в течение года, штраф возрастает до 50 базовых величин.

Каждый мотолюбитель скажет, что скорость завораживает, особенно, когда ты за рулем маневренного мотоцикла. Вот только в погоне за высокой скоростью водители двухколесной техники забывают о том, что они являются одними из наиболее уязвимых участников дорожного движения. Мчась вперед на «полных газах», выполняя опасные трюки, они пренебрегают простыми правилами безопасности, что в конечном итоге ведет к неминуемым последствиям. Иногда даже серьезный стаж нахождения за рулем «железного коня» не спасает от печальных последствий, и случайная оплошность или невнимательность может стоить жизни.  

В мае прошлого года вблизи деревни Следюки Быховского района 29-летний житель деревни Белая, управляя мотоциклом «Сузуки», при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП погибли оба водителя.

В период с 24 апреля по 4 мая будет проводиться республиканская профилактическая акция «Открой сезон без нарушений», в ходе которой госавтоинспекция усилит контроль за водителями мототранспорта.

Всем мотоциклистам следует помнить о главном: на дороге надо соблюдать правила, быть внимательным, осторожным и тактичным к другим участникам движения. Соблюдайте законы дорог, ведь они ошибок не прощают!

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

 
 
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С наступлением весны на дорогах заметно прибавляется количество мототехники, а значит, автомобилистам в это время следует быть особенно внимательными и как...
 
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