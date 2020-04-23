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В зону отчуждения – только по правилам

23.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

28 апреля – религиозный праздник «Радуница». В этот и предшествующие ему дни жители Беларуси традиционно поминают усопших родственников, посещают кладбища, проводят благоустройство и уборку мест погребений. Согласно нормам законодательства на это время разрешается въезд без пропусков на территории зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, с целью посещения кладбищ.

При этом, с учетом сложившейся в апреле 2020 года неблагоприятной пожароопасной и эпидемиологической обстановкой просим воздержаться от посещения мест погребений, расположенных на территориях зон радиоактивного загрязнения, в дни их массового посещения.

В случае, если у Вас отсутствует возможность перенести посещение территории радиоактивного загрязнения, Вы обязаны соблюдать нижеуказанный порядок въезда на кладбища в зоне эвакуации (отчуждения), зоне первоочередного отселения и зоне последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим.

Беспропускной порядок пребывания будет действовать в период с 25 по 28 апреля 2020 года.

Пребывание в зонах отчуждения и отселения в эти дни разрешено до 17 часов.

Для посещения кладбищ в указанный период гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам необходимо иметь при себе и предъявить по требованию специалистов Администрации зон отчуждения и отселения, сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающих охрану территорий радиоактивного загрязнения, работников ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник»:

  1. паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
  2. документы на транспортное средство (при передвижении на нем).

    В другие дни, въезд на указанные территории осуществляется только по
    пропускам, которые выдаются специалистами Администрации зон отчуждения и отселения.

    При нахождении на указанных территориях необходимо выполнять элементарные правила защиты от радиации. Основное количество радионуклидов находится в верхнем слое почвы, лесной подстилке, мхе, коре деревьев. При проведении работ по благоустройству могил необходимо применять простейшие средства защиты – марлевые повязки, перчатки, с целью предотвращения контактов с радионуклидами в пыли. По окончанию работ верхнюю одежду следует тщательно встряхнуть, открытые части тела вымыть привезенной с собой водой.

Находясь на территории радиоактивного загрязнения, запрещается отклоняться от маршрута движения, разведение костров, поджигания травы и растительности. Неосторожное обращение с огнем может привести к пожару, а на территории радиоактивного загрязнения такой пожар способен нанести огромный ущерб, как окружающей среде, так и здоровью граждан. Образовавшийся мусор после уборки могил необходимо складировать в специально оборудованных местах. Сжигание мусора строго ЗАПРЕЩЕНО.

Особое внимание уделяйте прибывшим с Вами детям, которые постоянно должны находиться в поле зрения взрослых. Дети не должны отлучаться от родителей далеко от кладбища, так как рискуют пораниться о ветви упавших деревьев, получить травму в заросших травостоем ямах, также не исключено падение в шахты заброшенных колодцев.

Въезд на территорию ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» должен производиться только через контрольно-пропускные пункты по пути следования.

При выезде с территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника будет производиться радиационный контроль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кладбища, расположенные на территориях ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах Гомельской области, одновременно относятся и к пограничной зоне, поэтому для иностранных граждан необходимо дополнительно получить пропуск в пограничную зону в территориальных органах пограничной службы.

Подробную информацию о правилах посещения пограничной зоны и пограничной полосы можно получить в Госпогранкомитете и его территориальных подразделениях.

Подробную информацию о порядке въезда и пребывания на территориях зон отчуждения и отселения Вы можете получить в Администрации зон отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным ситуациям по адресу:

г. Гомель, пр-т Ленина, 10, контактные телефоны: 8(0232) 29-37-11, 23-27-13;

г. Чечерск, ул. Советская, 17, или по телефону 8(0232) 3-11-55.

 
Теги: Гомель
 
 
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28 апреля – религиозный праздник «Радуница». В этот и предшествующие ему дни жители Беларуси традиционно поминают усопших родственников, посещают...
 
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