ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь и Украина обсудили подготовку к Форуму регионов в Гродно

23.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Гродно">

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили во время телефонного разговора вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Беларусь и Украина обсудили подготовку к Форуму регионов в Гродно

Министры рассмотрели график официальных мероприятий на текущий год, обсудили вопросы подготовки и проведения III Форума регионов Беларуси и Украины в Гродно. «Подчеркнута важность дальнейшего развития активных и содержательных контактов по линии внешнеполитических ведомств», — рассказали в пресс-службе МИД.

Дипломаты также отметили эффективное взаимодействие Беларуси и Украины по оказанию содействия гражданам в возвращении на родину в условиях сложной гуманитарной ситуации, связанной с закрытием границ.

Как сообщалось, III Форум регионов Беларуси и Украины планировалось провести в Гродно в октябре. В нем должны принять участие представители правительственных и деловых кругов двух стран, руководство местных органов власти. Цель форума — представление экономического потенциала регионов Беларуси и Украины, развитие новых инициатив и форм экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества на межрегиональном уровне.

I Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в Гомеле. II Форум регионов принял Житомир.

Белта

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили во время телефонного разговора вопросы...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белоруснефть создает умную инфраструктуру для нефтедобычи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика