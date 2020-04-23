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«Первое время мы не жили - просто существовали». История Елены, чей семилетний сын пропал без вести

23.04.2020 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сын Елены, семилетний Дима, 9 лет назад после школы решил зайти в гости к другу. Мальчики вышли погулять и… больше не вернулись домой. Их искали всей деревней, подключали милицию, местную реку прочесывали водолазы — все без толку. В этом году Диме исполнилось бы 17 лет, и Елена до сих пор с дрожью в голосе шепчет: «Димка, вернись домой. Мы тебя ждем! Каким бы ты ни был…». Это история матери, которая получила психологическую травму, потеряла ребенка, но не веру. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Дима Каленкович вместе со своим другом Владом Якубовичем пропали 18 февраля 2011 года в районе деревни Цна Лунинецкого района. Если вы обладаете информацией о Диме или Владе — позвоните по номеру +375 33 6666 856 (ПСО «Ангел») или 102.

 
 
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