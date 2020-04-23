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Иван Синичкин о театре режиме онлайн в программе "События" сегодня в 17:30 на телеканале "Беларусь 24"

23.04.2020 12:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Онлайн-марафон #БеларусьБЕЗCOVID. Спектакли в режиме реального времени

В театр - онлайн, а вместо затрат на билеты – бесплатный стрим для всех желающих! Медиахолдинг "Беларусь сегодня" проводит онлайн-марафон #БеларусьБЕЗCOVID. Спектакли транслируются в режиме реального времени. Подробнее о проекте нам рассказал заместитель директора - главного редактора Издательского дома "Беларусь сегодня" Иван Синичкин.

Интервью с Иваном смотрите в программе "События" сегодня в 17:30 на телеканале "Беларусь 24".

 
 
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Онлайн-марафон #БеларусьБЕЗCOVID. Спектакли в режиме реального времени В театр - онлайн, а вместо затрат на билеты – бесплатный стрим для всех желающих! Медиахолдинг...
 
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