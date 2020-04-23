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Онлайн-марафон #БеларусьБЕЗCOVID. Спектакли в режиме реального времени

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иван Синичкин о театре режиме онлайн в программе "События" сегодня в 17:30 на телеканале "Беларусь 24" Онлайн-марафон #БеларусьБЕЗCOVID. Спектакли в режиме реального времени В театр - онлайн, а вместо затрат на билеты – бесплатный стрим для всех желающих! Медиахолдинг...

В театр - онлайн, а вместо затрат на билеты – бесплатный стрим для всех желающих! Медиахолдинг "Беларусь сегодня" проводит онлайн-марафон #БеларусьБЕЗCOVID. Спектакли транслируются в режиме реального времени. Подробнее о проекте нам рассказал заместитель директора - главного редактора Издательского дома "Беларусь сегодня" Иван Синичкин.Интервью с Иваном смотрите в программесегодня в 17:30 на телеканале