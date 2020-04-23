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Прогноз погоды на 24 апреля
23.04.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: ночью погодные условия в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря.
24 апреля (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.
Минск Переменная облачность западный 4-9 м/с, порывы до 12-14 м/с. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). +4 +6,
в окрестностях +1 +3 +15 +17
Гродно +5 +7 +18 +20
Брест +4+6 +18 +20
Гомель +4 +6 +16 +18
Могилев +3 +5 +14 +16
Витебск +3 +5 +13 +15
25 апреля. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. +11 +13
26 апреля. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с. +10 +12
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Синоптическая ситуация в Беларуси: ночью погодные условия в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние теплых...
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