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В Минской области начинают борьбу с борщевиком

23.04.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Начинают и борьбу с борщевиком в Минской области. Площади, где растет это опасное растение в центральном регионе - одни из самых больших в стране. С мая по август специалисты проведут химическую обработку территорий, чтобы снизить риск для жителей. При контакте с кожей борщевик вызывает серьезные  ожоги. Кроме того, растение быстро разрастается, поэтому этому делу уделяют особое внимание.

Семена борщевика сохраняются в почве до 10 лет. Поэтому обработку территорий  специалисты вынуждены проводить каждое лето.

 
 
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Начинают и борьбу с борщевиком в Минской области. Площади, где растет это опасное растение в центральном регионе - одни из самых больших в стране. С мая по август...
 
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