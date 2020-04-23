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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области начинают борьбу с борщевиком Начинают и борьбу с борщевиком в Минской области. Площади, где растет это опасное растение в центральном регионе - одни из самых больших в стране. С мая по август...

Начинают и борьбу с борщевиком в Минской области. Площади, где растет это опасное растение в центральном регионе - одни из самых больших в стране. С мая по август специалисты проведут химическую обработку территорий, чтобы снизить риск для жителей. При контакте с кожей борщевик вызывает серьезные ожоги. Кроме того, растение быстро разрастается, поэтому этому делу уделяют особое внимание.Семена борщевика сохраняются в почве до 10 лет. Поэтому обработку территорий специалисты вынуждены проводить каждое лето.