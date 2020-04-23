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150 троллейбусов с автономным ходом скоро появятся в Минске
23.04.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинск скоро получит новую партию троллейбусов с автономным ходом. 150 машин планируют вывести на улицы столицы уже летом. Троллейбусы имеют возможность передвигаться без подключения к электросетям. Запас хода до 15 километров. Сейчас таких машин в Минском парке около 70. Они проходят обкатку и тестирование с конца февраля. Троллейбусы повышенной мобильности курсируют по существующим маршрутам.
Сейчас бесконтактными троллейбусами полностью укомплектованы третье и четвертое депо. По словам специалистов, использование таких машин позволит оптимизировать движение на сложных участках дорог.
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Минск скоро получит новую партию троллейбусов с автономным ходом. 150 машин планируют вывести на улицы столицы уже летом. Троллейбусы имеют...
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