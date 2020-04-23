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150 троллейбусов с автономным ходом скоро появятся в Минске

23.04.2020 17:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минск  скоро получит    новую партию троллейбусов с  автономным ходом.   150 машин   планируют вывести на улицы столицы    уже летом. Троллейбусы   имеют возможность передвигаться без   подключения к   электросетям. Запас хода   до   15 километров. Сейчас    таких машин в Минском парке    около 70. Они   проходят обкатку и   тестирование с конца   февраля. Троллейбусы   повышенной мобильности   курсируют по существующим маршрутам.

Сейчас   бесконтактными троллейбусами   полностью   укомплектованы   третье и   четвертое депо. По словам специалистов, использование таких машин   позволит оптимизировать движение на   сложных участках дорог.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск  скоро получит    новую партию троллейбусов с  автономным ходом.   150 машин   планируют вывести на улицы столицы    уже летом. Троллейбусы   имеют...
 
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