Сообщение ложное – ответственность реальная

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Раскрываемость подобных деяний – 85 процентов

Такого рода преступные деяния всегда сопряжены с нарушением общественного порядка. Как правило, у преступников доминируют мотивы мести либо хулиганские мотивы. Также на «подвиги» толкает элементарная глупость, алкоголь

либо различные нарушения психического здоровья.

Целями заведомо ложного сообщения об опасности в основном являются: срыв массовых мероприятий; прекращение работы учреждений и предприятий; доставление хлопот лицам, с которыми виновные находятся в неприязненных отношениях; срыв учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях.

В оперативно-дежурные службы органов внутренних дел поступают звонки о минировании вокзалов, учебных учреждений, административных зданий, жилых домов и иных мест общественного пользования.

В настоящее время органы внутренних дел оснащены целым комплексом технических средств, позволяющих в кратчайшие сроки установить лицо, совершившее ложное сообщение об опасности, и привлечь его к установленной законом ответственности. Практика показывает, что раскрываемость данных деяний составляет около 85 процентов.

Чем грозит лжеминирование?

Только за истекший период текущего года по статье 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь (заведомо ложное сообщение об опасности) привлечены к ответственности 6 человек, не считая людей, к которым применены принудительные меры безопасности и лечения. Ответственность за такой проступок наступает с 14 лет и предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на срок до пяти лет. В случаях, если деяние совершено повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекло причинение ущерба в крупном размере, либо иные тяжкие последствия, наказание в виде лишения свободы может быть применено на срок до 7 лет.

Необходимо подчеркнуть, что за детские шалости расплачиваются взрослые. Если ребенку, сообщившему о ложном минировании,

не исполнилось 14 лет, наступает административная ответственность родителей, а ребенка ставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Помимо этого, виновное лицо обязано возместить все затраты государственных структур и субъектов хозяйствования по предотвращению несуществующей угрозы, а также расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий либо иных организаций.

Поэтому, прежде чем «пошутить», всегда необходимо помнить о неминуемости наступления последствий и четко знать грань, за которой уже будет не до шуток.

А. ГОЛОВАЧ, начальник управления оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь, полковник милиции