ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сообщение ложное – ответственность реальная

23.04.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Раскрываемость подобных деяний – 85 процентов

Такого рода преступные деяния всегда сопряжены с нарушением общественного порядка. Как правило, у преступников доминируют мотивы мести либо хулиганские мотивы. Также на «подвиги» толкает элементарная глупость, алкоголь

либо различные нарушения психического здоровья.

Целями заведомо ложного сообщения об опасности в основном являются: срыв массовых мероприятий; прекращение работы учреждений и предприятий; доставление хлопот лицам, с которыми виновные находятся в неприязненных отношениях; срыв учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях.

В оперативно-дежурные службы органов внутренних дел поступают звонки о минировании вокзалов, учебных учреждений, административных зданий, жилых домов и иных мест общественного пользования.

В настоящее время органы внутренних дел оснащены целым комплексом технических средств, позволяющих в кратчайшие сроки установить лицо, совершившее ложное сообщение об опасности, и привлечь его к установленной законом ответственности. Практика показывает, что раскрываемость данных деяний составляет около 85 процентов.

Чем грозит лжеминирование?

Только за истекший период текущего года по статье 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь (заведомо ложное сообщение об опасности) привлечены к ответственности 6 человек, не считая людей, к которым применены принудительные меры безопасности и лечения. Ответственность за такой проступок наступает с 14 лет и предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на срок до пяти лет. В случаях, если деяние совершено повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекло причинение ущерба в крупном размере, либо иные тяжкие последствия, наказание в виде лишения свободы может быть применено на срок до 7 лет.

Необходимо подчеркнуть, что за детские шалости расплачиваются взрослые. Если ребенку, сообщившему о ложном минировании,

не исполнилось 14 лет, наступает административная ответственность родителей, а ребенка ставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Помимо этого, виновное лицо обязано возместить все затраты государственных структур и субъектов хозяйствования по предотвращению несуществующей угрозы, а также расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий либо иных организаций.

Поэтому, прежде чем «пошутить», всегда необходимо помнить о неминуемости наступления последствий и четко знать грань, за которой уже будет не до шуток.

А. ГОЛОВАЧ, начальник управления оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь, полковник милиции 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинении ущерба в крупном...
 
Новости дня
Новости общества
 
И в субботу, как обещал президент. 25 апреля школьники будут учиться за понедельник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика