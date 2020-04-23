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И в субботу, как обещал президент. 25 апреля школьники будут учиться за понедельник
23.04.2020 15:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суббота, 25 апреля, будет обычным учебным днем в школах. Дети, которые придут на занятия, будут учиться по расписанию понедельника, 27 апреля. Эту информацию TUT.BY сообщили учителя из трех разных регионов Беларуси.
27 апреля для большинства белорусов будет выходным. Этот день мы отработали 4 апреля, когда у школьников были весенние каникулы.
В среду, 22 апреля, многие учреждения образования стали получать информацию, что они будут работать и отдыхать по-другому. У TUT.BY оказалась копия распоряжения Министерства образования, в котором ведомство «считает необходимым провести учебные занятия 25 апреля 2020 года с учетом переноса учебного дня с 27 апреля 2020 года». В нем отмечается, что с учетом специфики работы у организаций есть право переносить рабочие дни в ином порядке согласно постановлению Совета Министров № 688. Документ подписан заместителем министра Александром Кадлубаем.
Таким образом, дети и учителя будут отдыхать 26, 27 и 28 апреля.
Учителя отмечают, что таким образом переносы делали всегда. В субботу дети учатся по расписанию понедельника, а в понедельник проходит шестой школьный день.
Будут ли школы работать в официальный выходной — 1 мая, пока неизвестно.
Напомним, неделю назад Александр Лукашенко
— Это будет полный учебный день, а не просто там труды и факультативы. Неделю же прогуляли лишнюю. И первого числа (первого мая) тоже будем учиться, а второго и третьего — будет выходной. Вот мы два дня этих возьмем и уплотнившись, нам, может, даже летом не понадобится брать дни в июне месяце. Вот так надо поступить.
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Суббота, 25 апреля, будет обычным учебным днем в школах. Дети, которые придут на занятия, будут учиться по расписанию понедельника, 27 апреля. Эту информацию TUT.BY...
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