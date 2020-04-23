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И в субботу, как обещал президент. 25 апреля школьники будут учиться за понедельник

23.04.2020 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суббота, 25 апреля, будет обычным учебным днем в школах. Дети, которые придут на занятия, будут учиться по расписанию понедельника, 27 апреля. Эту информацию TUT.BY сообщили учителя из трех разных регионов Беларуси.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

27 апреля для большинства белорусов будет выходным. Этот день мы отработали 4 апреля, когда у школьников были весенние каникулы.

В среду, 22 апреля, многие учреждения образования стали получать информацию, что они будут работать и отдыхать по-другому. У TUT.BY оказалась копия распоряжения Министерства образования, в котором ведомство «считает необходимым провести учебные занятия 25 апреля 2020 года с учетом переноса учебного дня с 27 апреля 2020 года». В нем отмечается, что с учетом специфики работы у организаций есть право переносить рабочие дни в ином порядке согласно постановлению Совета Министров № 688. Документ подписан заместителем министра Александром Кадлубаем.

Таким образом, дети и учителя будут отдыхать 26, 27 и 28 апреля.

Учителя отмечают, что таким образом переносы делали всегда. В субботу дети учатся по расписанию понедельника, а в понедельник проходит шестой школьный день.

Будут ли школы работать в официальный выходной — 1 мая, пока неизвестно.

Напомним, неделю назад Александр Лукашенко заявил, что после длительных каникул школьники будут учиться в субботу, чтобы нагнать упущенное.

— Это будет полный учебный день, а не просто там труды и факультативы. Неделю же прогуляли лишнюю. И первого числа (первого мая) тоже будем учиться, а второго и третьего — будет выходной. Вот мы два дня этих возьмем и уплотнившись, нам, может, даже летом не понадобится брать дни в июне месяце. Вот так надо поступить.

 
 
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Суббота, 25 апреля, будет обычным учебным днем в школах. Дети, которые придут на занятия, будут учиться по расписанию понедельника, 27 апреля. Эту информацию TUT.BY...
 
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