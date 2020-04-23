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«Луч» выпустил новые часы, деньги с продажи которых перечислит медикам

23.04.2020 19:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский часовой завод «Луч» выпустил новые часы, все средства от их продажи перечислят на благотворительный счет Министерства здравоохранения.


На циферблате новой модели «Час дапамагаць» есть гравировка: «Мая дапамога ўрачам супраць COVID-19». На задней крышке корпуса производитель поместил слова благодарности медицинским работникам на 17 языках. Корпус латунный, в комплекте идет красный нейлоновый ремешок. Часы стоят 69 рублей.

— Эти часы — еще одна возможность материально помочь нашим врачам, а также напоминание для нас, что при каждом движении стрелок циферблата медики рискуют своими жизнями, чтобы сохранить наши, — отмечает арт-директор компании Иван Кравченя.

До этого часовой завод уже устраивал благотворительные акции. В марте «Луч» откликнулся на запрос о помощи от медиков 4-й городской клинической больницы имени Н. Е. Савченко и перечислил средства на закупку многоразовых защитных медицинских костюмов.

 
 
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На циферблате новой модели «Час дапамагаць» есть гравировка: «Мая дапамога ўрачам супраць COVID-19». Часы стоят 69 рублей.
 
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